كداد: “نطمح للعودة بنتيجة ايجابية من سيراليون وتحقيق موسم كبير”

أكد لاعب شباب بلوزداد. شعيب كداد. عزمه وزملائه. على تحقيق موسم كبير، انطلاقا من مباراتهم الاولى في رابطة الأبطال أمام نادي بو رينجرز.

وصرح كداد، اليوم الأربعاء، للصفحة الرسيمة لشباب بلوزداد: “حضرنا جيدا للموسم الجديد، أين تنتظرنا تحديات كبيرة ومختلفة”.

كما أضاف: “نحن عازمون في الموسم الجديد، على تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، من أجل اسعاد جماهير شباب بلوزداد”.

وأردف: “نطمح الذهاب لأبعد حد في المنافسة الإفريقية، والبطولة الوطنية هي الهدف الرئيسي بالنسبة لفريقنا”.

وفيما تعلق بمباراتهم المقبلة، قال شعيب كداد: “سبق لنا الفوز على فريق بو رينجرز الموسم الماضي، ونسعى هذه المرة أيضا للعودة بنتيجة ايجابية من سيراليون، لضمان تأهلنا قبل لقاء العودة”.