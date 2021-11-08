كداد: “هدفنا تشريف الراية الوطنية في بطولة كأس العرب”

تحدث لاعب المنتخب المحلي، شعيب كداد، عن تربصهم المقبل، مؤكدا عزمهم على التحضير كما ينبغي لتشريف الجزائر في كأس العرب

وصرح كداد: “سنذهب من أجل التحضير كما ينبغي في هذا التربص مثلما اعتدنا على القيام به في التربصات السابقة”

كما اضاف: “هذه البطولة العربية معتمد من طرف الفيفا، ما يعني أن كل الأنظار ستكون موجهة إليها والمستوى سيكون عال”

وتابع شعيب كداد: “هدفنا في هذه المنافسة هو أولا تشريف الراية الوطنية، ولتقديم صورة مشرفة”.

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