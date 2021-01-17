كداد :”هذا ما أعاني منه منذ إنتشار فيديو تعرضي للسحر”

الرياضة
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كداد :”هذا ما أعاني منه منذ إنتشار فيديو تعرضي للسحر”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف مدافع شباب بلوزداد، شُعيب كداد، بأنه يعاني كثيرا من الناحية النفسية، منذ إنتشار فيديو، تعرضه للسحر في مواقع التواصل الإجتماعي.

وتحدث المُتألق منذ بداية الموسم الجاري قائلا :”أوجه كلامي للذين قاموا بفعلتهم سواء رجلا أو إمرأة، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ليُضيف :”ليس لدي أي مُشكل مع أي كان، وتأثرت كثيرا من الناحية النفسية قبل إنتشار الفيديو وبعده”.

وواصل :”ما تعرضت له ليس بالأمر الهين، وما زاد من تعقيد الأمور تعرضي للإصابة، وهو ما أدخلني في دوامة شك”.

وختم إبن سيدي محمد حديثه بكلمتين “كاين ربي”.


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