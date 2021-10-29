كداد يغيب رسميا عن الداربي أمام مولودية الجزائر

عرفت مباراة شباب بلوزداد اليوم أمام شباب قسنطينة التي جرت بملعب الـ 20 أوت 1955 طرد بالبطاقة الحمراء للمدافع كداد

وكان الحكم الرئيسي قد قام بطرد المدافع الصلب عقب إحتجاجه على عدم إحتساب ضربة الجزاء، ما يرسم غياب عن الداربي المقبل أمام مولودية الجزائر في قمة الجولة الـ 3 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومن المنتظر أن تصل العقوبة إلى 3 أو 4 مباريات مقبلة.

يذكر، أن أشبال المدرب باكيتا ظهروا بوجه شاحب في المباراة التي إنتهت بالتعادل هدف مقابل هدف مع تضيع القائد شمس الدين ساخ ركلة جزاء.

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