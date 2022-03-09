كدفعة أولى.. هذا هو عدد الملفات المقبولة والمستفيدين من منحة البطالة

أعلن عبد القادر جابر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل بأنه سيتم في الـ 28 مارس الجاري صب منحة البطالة، لأكثر من 300 ألف شاب من طالبي العمل لأول مرة.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل للاذاعة الوطنية، بأن مصالحه شرعت في معالجة ملفات المترشحين للحصول على هذه الاعانة منذ الـ 25 فيفري الماضي. عبر منصة رقمية.

وفي هذا السياق، كشف عبد القادر جابر عن تسجيل 49 مليون مشاهدة منذ افتتاح هذه المنصة، كما استطاع 3 ملايين شخص من الولوج إليها فيما تم حجز أكثر من 657 الف موعد.

بالمقابل أوضح ذات المتحدث، بأن مصالحه أعطت موافقتها الى غاية اليوم لأكثر من 747، 125 ألف ملف على مستوى مختلف الوكالات على المستوى الوطني.

كما كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عن إمضاء اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر تقضي بتسهيل فتح حسابات بريدية جارية لطالبي العمل المسجلين لدى الوكالة.

موضحا بأن مصالح البريد قامت لحد الآن بفتح أكثر من 100 ألف حساب بريدي و العملية متواصلة.

و أوضح المتحدث بأن هذه المنحة لا تعني الذين سبق لهم العمل، مشيرا الى أن هؤلاء بإمكانهم الاستفادة من خدمات وعروض العمل المودعة لدى الوكالة لصالح البطالين.

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