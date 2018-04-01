كذبة أفريل ..جزائريون يحتفلون بيوم الكذب تقليدا للغرب

تعتبر كذبة أفريل الفاتح من نفس الشهر في كلّ عام ، يوم تحتفل به الدول الغربية.

والذي يشتهر بالمزاح وإطلاق نكت قصد خداع الآخرين.

في هذا الصدد قالت الأخصائية الإجتماعية “أمينة حريش” في اتصال هاتفي مع النهار أون لاين، بأنّ كذبة أفريل أصبح موضة.

وهذا في السنوات الأخيرة، ؤكّدة بأنّها أصبحت موضة استوردناها من المجتمع الغربي، حيث أصبحت كباقي العادات والتقاليد.

في الوقت الذي تتنافى فيه هذه الكذبة مع مجتمعنا، لأنّنا مجتمع مسلم، والكذب يتنافى تماما مع صفات المسلم الصّالح.

وتابعت الأخصائية بأنّ كذبة أفريل انتشرت في السنوات الأخيرة في تفكير شبابنا وأبنائنا.

وأصبحت هناك منافسة بين من يكذب كذبة مميزة عن الأخر، بغرض أنّه يحبّه كثيرا لذلك عليه أن يمزح معه.

كما أصبح فئة من الشباب يتباهون بالكذب في هذا اليوم، بحكم كسر الروتين.

ما يترتب عنه عدّة آثار سلبية، كحوادث المرور وإغماءات، ومرّات حتى الموت إثر سكتات القلبية.

وركّزت حريش في حديثها، عن التنشئة الإجتماعية التي هي أساس بناء المجتمع الصالح، في الوقت أصبح للكذب قيمة حدّد لها يوم يحتفل به.

بحيث يعتبر الكذب حرام، كيف لنا أن نجعل له قيمة يحدّد لها يوم للإحتفال به.

مضيفة بأنه يجب الحد من الغزو الثقافي بسبب التطور التكنولوجي الذي صاحبه مثل هذه العادات الأجنبية، كأنواع قصات الشعر والهندام وأشياء أخرى.