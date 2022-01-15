كذّب تصريحات ميدو.. صحفي كاميروني يفجّرها: إيتو لا يحب رجال الشمال

فجّر الصحفي الكاميروني أدولارك لاميسيا مفاجأة من العيّار الثقيل تخص رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل ايتو. كما ردّ على تصريحات المصري أحمد حسام ميدو.

ونقل موقع “أكتو كاميرون” تصريحات الصحفي لاميسيا الذي كذّب مهاجم المنتخب المصري ميدو ونقل تصريحات ايتو في هذا الشأن. حيث قال “تكلّمت مع ايتو. قال لي لا تربطني صداقة بميدو علاقتي بية سطيحة .ولم نتفق على شي”.

كما أشار لاميسيا إلى أن صامويل إيتو فعلا ليس له علاقة جيّدة مع بلدان الشمال ” إيتو لا يحب الرجال في الشمال”.

وهو التصريح الذي قد يخلق بلبلة جديدة في الساحة الكروية الافريقية.

يذكر أن ميدو صنع الجدل مؤخرا بسبب تصريحه الذي قال أنه اتفق مع ايتو سابقا لترتيب أحدى المباريات لإقصاء الجزائر.

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واعترف النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، على تآمره مع نجمي الكاميرون إيتو، وسونغ، خلال كان 2004، لإقصاء الجزائر.

وصرح ميدو، عبر احدى القنوات المصرية: “في كان 2004، الجزائر واجهت زيمبابوي، ونحن واجهنا الكاميرون”.

كما أضاف: “الجهاز الفني المصري أعلمني أن الجزائر متعادلة سلبا، فاتفقت مع إيتو، وسونغ، لانهاء مباراتنا بالتعادل السلبي لنتأهل سويا”.

وتابع حاسم : “الجزائر كانت متوفقة على زيمبابوي، والطاقم المصري لم يعلمنا بذلك، ما جعلنا نقصى وتتأهل الجزائر والكاميرون”.

وأثنى أحمد ميدو، على احترافية التي أبداها الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب تعادلهم أمام سيراليون.

وقال ميدو، عبر احدة القنوات المصرية: “بلماضي أثبت أنه من مستوى عالي، بعد اعتذاره عن تعادل منتخبه أمام سيراليون”.

كما أضاف النجم الصمري: “تصريحات بلماضي تدل على شعوره بالشعب الجزائري، وكنت أتمنى سماع اعتذار من كيروش للشعب المصري”