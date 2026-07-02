كذّب الرواية المغربية.. الإعلام الأمريكي يتطرق إلى الاعتداء الجبان لـ”المراركة” على الطفل وسيم

تطرقت وسائل إعلام أمريكية إلى قضية الاعتداء الجبان التي تعرض له الطفل الجزائري “وسيم”، من طرف مشجعين مغاربة، بعد مباراة منتخبهم أمام هولندا في مدينة بوسطن الأمريكية. مكذبةً ما جاء في صفحات ووسائل إعلام مخزنية التي ادّعت أن الحادثة قديمة وقعت في قطر، أو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أول تصريح له لوسيلة إعلام أمريكية، أكد وسيم أن ما عاشه كان صادمًا بعدما تعرض للاستهداف بسبب ارتدائه قميص المنتخب الجزائري.

ووقع الاعتداء في موقع “The Tall Ship” بمنطقة East Boston في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس. حيث كان وسيم يتابع مباراة المغرب وهولندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، قبل أن تتحول الأجواء إلى اعتداء عنيف استهدفه.

وقال وسيم، في تصريح لموقع Boston 25 News: “اندلع شجار في البداية، لكن بعد ذلك انقلب الجميع ضدي لأنني كنت أرتدي قميص المنتخب الجزائري. كان الأمر صادمًا للغاية بالنسبة لي”.

وتحدث الطفل الجزائري أيضًا عن الدعم الكبير الذي تلقاه بعد الحادثة، سواء من السلطات الجزائرية أو من أبناء الجالية والشعب الجزائري، معربًا عن امتنانه لكل من وقف إلى جانبه خلال هذه المحنة.

وأضاف: “شعرت بالارتياح عندما أدركت أن هناك أشخاصًا يقفون إلى جانبي ويدعمونني. لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك، لكنني سعيد جدًا وممتن لما قدموه من أجلي ومن أجل عائلتي”.

وجاءت تصريحات وسيم بعد موجة تضامن واسعة أعقبت حادثة الاعتداء، حيث حظيت قضيته باهتمام رسمي، شمل متابعة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومرافقة من السفارة الجزائرية في الولايات المتحدة، إلى جانب دعم من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي. فضلًا عن دعوة وجهها المنتخب الوطني للطفل وسيم وعائلته لحضور مواجهة الجزائر وسويسرا في دور الـ32 نهائي كأس العالم 2026، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة.