كراتي دو.. البطلة الجزائرية وداد دراعو تستهدف دخول عالم التدريب من أوسع الأبواب

قرّرت البطلة الجزائرية وداد دراعو، مواصلة مسيرتها في خدمة الرياضة الوطنية، وهذه المرة بصفتها مدربةً ومكوّنةً للأجيال الصاعدة في رياضة الكاراتي دو، بعد سنوات من التألق والتتويج في أكبر المحافل القارية والدولية.

وتبرز وداد، بصفتها أحد أبرز رموز الرياضة الجزائرية النسوية، إذ رفعت راية الوطن عاليًا منذ بداياتها، وحققت ميداليات ذهبية في بطولات إفريقية ودولية. من بينها بطولة البحر الأبيض المتوسط 2013 وبطولة إفريقيا 2020 بالمغرب. إلى جانب مشاركات مميزة في بطولة العالم.

كما قررت وداد دراعو، وضع تجربتها الكبيرة في خدمة الشباب، وتعمل على تكوين جيل جديد من الأبطال. مؤكدة أن خدمة الوطن لا تتوقف عند التتويجات، بل تستمر بزرع القيم والروح الرياضية.