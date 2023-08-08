قناة النهار كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2023 - 12:35 شارك غرِّد أرسل 72 0 كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6u2q0 اقرأ أيضا الرئيس التركي يودع الرئيس تبون عقب مأدبة غداء أقامها على شرفه بقصر السلاطين في إسطنبول قناة النهار 22 جويلية طالع هابط : النوي يحيى والي ولاية البويرة ويشكره على كل ماقام به بعد الحرائق التي مست الولاية قناة النهار 30 جويلية شاهد.. نقاش ساخن بين مسؤول بمديرية التجارة و تاجر مكيفات هوائية بسبب الأسعار الجنونية قناة النهار 26 جويلية سكيكدة: النيران تلتهم بساتين وتشل الحركة على الطريق الوطني الجبلي 44 ببني ببشير قناة النهار 24 جويلية ميلود يصدم الجميع! تزوجت بها 18 يوم و اكتشفت انه عندي طفلة باسمي في جلسة قناة النهار 27 جويلية هكذا عبر وزير الصحة عن خبر إنتشار الإيبولا في الجزائر قناة النهار 20 جويلية هذا ماقاله وزير الصحة حول الحادث المأساوي بتمنراست قناة النهار 20 جويلية الجيش الوطني يرمي طلـ.ـقات نارية على روح شهيد الواجب عبد الكريم باشا قناة النهار 27 جويلية صريح جدا: هل يدخر العامل الجزائري المال كل شهر قناة النهار 31 جويلية الجاني احد جيران عائلة الضـ.ـحية.. الدرك يوقف قاتـ.ـل الطفل أحمد توفيق بوادي تليلات في وهران قناة النهار 21 جويلية