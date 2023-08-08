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قناة النهار

كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة

بقلم قناة النهار
كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة
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كراسي عائمة بالشواطيء لتسهيل السباحة على ذوي الإحتياجات الخاصة

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رابط دائم : https://nhar.tv/6u2q0
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