كراكاج عالمي لحظة وصول أبطال العرب لساحة أول ماي

صنع أنصار المنتخب الوطني الجزائري أجواء خيالية لحظة وصول أبطال العرب لساحة أول ماي بالجزائر العاصمة.

ومباشرة بعد وصولهم لأول ماي أشعل الأنصار مجموعة كبيرة من الألعاب النارية “الفيميجان” ليصنعوا كراكاج عالمي.

وانطلقت الحافلة المكشوفة من المطار الدولي هواري بومدين وعلى متنها أبطال العرب مُحملين بالكأس العربية.

وجاب زملاء، ياسين براهيمي، شوارع الجزائر العاصمة وسط الآلاف من الأنصار.

وتوج الخضر أمس السبت بلقب كأس العرب للمُنتخبات فيفا 2021 بعد الفوز على تونس بهدفين دون رد.

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ستكون حافلة الخضر، على موعد التوقف في ثلاث محطات عاصمية، للإحتفال مع الجماهير الجزائرية بعد التتويج بكأس العرب.

وسيبدأ الخضر إحتفالاتهم مباشرة بعد الوصول لمطار هواري بومدين، حيث سيجوبوع شوارع العاصمة في حافلة خاصة.

وسيتوقف أشبال مجيد بوقرة في شارع أول ماي، ويحتفلوا بعدها في وسط العاصمة رفقة محبيهم.

يذكر بأن طائرة أبطال العرب، ستحط بالجزائر في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

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وصل منذ لحظات المنتخب الوطني الجزائري الى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وحل أبطال العرب بالجزائر قادمين من العاصمة القطرية الدوحة بعد تتويجهم بكأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

ووجد وفد الخضر في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من حكومته اضافة الى مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم.

وسيقوم المنتخب الوطني بجولة في شوارع العاصمة للاحتفال مع الأنصار على متن حافلة مكشوفة.

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كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذ إجراءات أمنية تعزيزية بالطريق السريع تحسبا لعودة المنتخب الوطني للمحليين الى أرض الوطن بعد فوزه بمونديال العرب.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أعلنت عن إتخاذ إجراءات أمنية، بغية تسهيل تنقل موكب المنتخب الوطني، إنطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي إلى الجزائر وسط، عبر الطريق السريع المحاذي لواجهة البحر.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة سائقي المركبات إلى تجنب هذا الشطر من الطريق المؤدي إلى الجزائر وسط، ابتداء من الساعة 19:00. تفاديا لعرقلة السير المروري والإزعاجات التي قد تلحق بمستعملي الطريق.

ودعت المديرية أيضا مستعملي الطريق، إلى إتخاذ المسالك الإجتنابية. تفاديا لأي اختناق مروري. ينعكس لا محالة على التنقلات في الحالات الإستعجالية. بالإضافة كذلك إلى التفهم وتغليب الحكمة. بتفادي عرقلة المسار الذي يتخذه موكب المنتخب الوطني.

وأضاف البيان، أنه بهدف ضمان استكمال فرحة التتويج، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى تفادي السلوكات السلبية أثناء الاحتفالات. على غرار المناورات الخطيرة أثناء السياقة واستعمال المفرقعات.