كراي يتوج بفضية 1500 متر للألعاب البرالمبية

رفع العداء الجزائري عبد الكريم كراي اليوم السبت، رصيد الجزائر، من الميداليات، في الألعاب البرالمبية الجارية بطوكيو.

ونجح عبد الكريم كراي، في حصده الميدالية الفضية لسباق الـ1500 متر، بعد إنهائه لهذا السباق في المركز الثاني.

وحطم العداء الجزائري رقمه القياسي، في هذا السباق، من خلال تحقيقه توقيت بقدر 4 دقائق، 3 ثواني، و7ج.

وعاد المركز الأول للعداء الكندي، نات ريش، الذي حقق توقيت قدره 3 دقائق، 58 ثانية، و92 ج.