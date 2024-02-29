كرة السلة.. إعادة برمجة داربي الإتحاد و المولودية في هذا التاريخ

حددت الإتحادية الجزائرية لكرة السلة، اليوم الخميس، تاريخ جديد لإجراء مواجهة الإتحاد والمولودية، برسم الجولة 18 من البطولة الوطنية الممتازة لكرة السلة.

وحسب بيان الإتحادية، فقد تقرر إجراء المواجهة بين الفريقين بتاريخ 8 مارس المقبل، في قاعة بن تيفور بحيدرة بداية من الساعة 16.00 مساء.

يجدر الإشارة، تم تأجيل مقابلة “داربي” كرة السلة، التي كانت مبرمجة أول أمس الثلاثاء، بسبب دخول الأمطار إلى قاعة الرايس حميدو.