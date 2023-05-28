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الرياضة

كرة السلة.. اتحاد جسر قسنطينة بطلا للقسم الثاني وسط

بقلم محمد.ل
كرة السلة.. اتحاد جسر قسنطينة بطلا للقسم الثاني وسط
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توج فريق الاتحاد الرياضي جسر قسنطينة، بطلا للقسم الوطني الثاني وسط، عقب فوزه أول أمس، على منافسه المباشر في سلسلة النهائي وداد أهلي بوفاريك.

وحسم لاعبو الاتحاد الرياضي جسر قسنطينة. المباراة النهائية أمام بوفاريك، لصالحهم بفارق بسيط، استقر على نقطة وحيدة، في لقاء عرف الكثير من الإثارة والندية. بقاعة قاعة حسان شعلان(تشاكر) بالبليدة وانهى بنتيجة 55-54.

كما قدم الاتحاد، أداء مميزا طيلة الموسم، وخصوصا في سلسلة “النهائي” بفضل المزيج الذي يملكه بين الشباب من جهة أصحاب الخبرة من جهة أخرى.

وبتحقيقه لقب القسم الوطني الثاني. تأهل الإتحاد الرياضي جسر قسنطينة للعب “البلاي اوف” للصعود للقسم أول. وسط تفاؤل كبير بتحقيق هذا الهدف، وكتابة تاريخ جديد في سماء السلة الجزائرية.

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