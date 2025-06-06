كرة السلة الجزائرية 3×3 تواصل التألق في المحافل الإفريقية

واصل المنتخب الجزائري لكرة السلة 3×3 (فئة الشباب - ذكور) تألقه في منافسات دوري الأمم الإفريقي، بعدما توّج بلقب التوقف الثالث من الدورة التي تحتضنها دولة البنين.

وذلك عقب فوز المنتخب الوطني في المباراة النهائية، أمس الخميس، على منتخب ساحل العاج بنتيجة 21-15.

هذا الانتصار منح المنتخب الجزائري دفعة قوية في الترتيب العام المؤقت بعد ثلاثة توقفات، إذ يتصدر القائمة برصيد 280 نقطة، متقدمًا على كل من: كوت ديفوار (230 نقطة) – أوغندا (195 نقطة).

منافسة محتدمة لدى السيدات

أما على مستوى منتخب الإناث، فتحتل الجزائر المركز الرابع بعد نهاية التوقف الثالث، برصيد 190 نقطة، في ترتيب يشهد منافسة قوية بين عدة منتخبات إفريقية على بطاقات التأهل.

خطوة نحو العالمية

هذا الإنجاز يؤكد التطور الكبير الذي تعرفه كرة السلة الجزائرية في فئة 3×3. ويعكس العمل المنهجي الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية للعبة في دعم المواهب الشابة. استعدادًا للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم لفئة أقل من 23 سنة.