كرة السلة.. المنتخب الوطني يبدأ من تونس رحلة التأهل إلى المونديال

غادر وفد المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة 3×3، اليوم، أرض الوطن في اتجاه تونس، للمشاركة في منافسات دوري الأمم 2026 لفئة أقل من 23 سنة، في محطة مهمة ضمن مشوار التأهل إلى كأس العالم.

وسيمثل الجزائر في هذه المنافسة منتخبا الرجال والسيدات، إذ يطمح كلا المنتخبين إلى تحقيق نتائج إيجابية وجمع أكبر عدد من النقاط، من أجل تعزيز حظوظهما في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3×3 لفئة أقل من 23 سنة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مواصلة تطوير كرة السلة الجزائرية في اختصاص 3×3، الذي يشهد تطورًا متسارعًا على المستوى الدولي، وسط آمال كبيرة في ظهور مشرف للعناصر الوطنية خلال المنافسة القارية.