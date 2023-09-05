كرة السلة على الكراسي المتحركة.. سيدات الخضر يحققن انتصارا كبيرا على المغرب

حقق اليوم الأربعاء، المنتخب الوطني سيدات، لكرة السلة على الكراسي المتحركة، انتصارا كبيرا على نظيره المغربي، في ثاني لقاءاته ضمن دورة الألعاب الإفريقية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفازت سيدات الخضر بنتيجة 87-5، في مباراة سارت باتجاه واحد، ضمن البطولة الجارية وقائعها بـ”أكرا” الغانية ما بين الـ 3 والـ 13 سبتمبر الجاري.

للإشارة فإن المنتخب الوطني سيدات لكرة السلة على الكراسي المتحركة، كان قد دشن البطولة الإفريقية، أمس الاثنين، بانتصار كبير أيضا أمام نظيره الكيني بنتيجة 98-8.