كرة السلة.. وداد بوفاريك بطلاً للجزائر بعد نهائي مثير أمام سطاوالي

توج فريق وداد بوفاريك، اليوم السبت، بلقب البطولة الوطنية للقسم الممتاز لكرة السلة (رجال) لموسم 2025-2026، عقب فوزه على نادي سطاوالي بنتيجة 70 مقابل 66.

في نهائي دورة الـ”بلاي أوف” الذي احتضنته القاعة البيضوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث ظل الصراع قائمًا على اللقب حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح وداد بوفاريك في حسم الأمور لصالحه والتتويج بلقب البطولة الوطنية.