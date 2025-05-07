كرة السلة 3×3.. الجزائري مخفي عبد الوهاب يدخل عالم الاحتراف
بقلم محمد لمين صحراوي
وقّع الدولي الجزائري، مخفي عبد الوهاب، لاعب كرة السلة 3×3، عقدا احترافيا في نادي “Qujing ” الصيني، حسبما أكدته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.
وتمنت اللجنة الأولمبية حظاً سعيداً للاعب “الخضر”. بعد انتقاله في غضون أسابيع قليلة. من لعب كرة السلة للشغف إلى الاحتراف الدولي في 3 ضد 3، بكل طموح وإصرار.
مبرزة أن مسيرة مخفي عبد الوهاب السريعة. تُثبت أن العمل الجاد والعزيمة يفتحان الأبواب لأكبر الفرص.
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