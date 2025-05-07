كرة السلة 3×3.. الجزائري مخفي عبد الوهاب يدخل عالم الاحتراف

وقّع الدولي الجزائري، مخفي عبد الوهاب، لاعب كرة السلة 3×3، عقدا احترافيا في نادي “Qujing ” الصيني، حسبما أكدته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وتمنت اللجنة الأولمبية حظاً سعيداً للاعب “الخضر”. بعد انتقاله في غضون أسابيع قليلة. من لعب كرة السلة للشغف إلى الاحتراف الدولي في 3 ضد 3، بكل طموح وإصرار.

مبرزة أن مسيرة مخفي عبد الوهاب السريعة. تُثبت أن العمل الجاد والعزيمة يفتحان الأبواب لأكبر الفرص.