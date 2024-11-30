كرة السلة 3×3.. المنتخب الوطني يبلغ نصف نهائي البطولة الإفريقية

تأهل المنتخب الوطني الجزائري، لكرة السلة 3×3 ، رسميا إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، المقامة حاليا في مدغشقر، قبل جولة عن اختتام دور المجموعات.

وبعدما دشّن المنتخب الوطني، البطولة الإفريقية، بانتصار كبير أمس الجمعة. أمام مصر بنتيجة 21-12، عاد اليوم السبت، ليحقق انتصارين أمام كل من إفريقيا الوسطى بنتيجة 21-04، وكينيا بنتيجة 21-15.

وبذلك، ضمن منتخب السلة 3×3، عبوره للمربع الذهبي. للمنافسة القارية، قبل مواجهته الرابعة والأخيرة، مساء اليوم السبت، أمام رواندا، والتي ستكون شكلية.