كرة الطائرة.. الخضر يتعرفون غدا على منافسيهم في البطولة العربية

يرتقب أن يتعرف المنتخب الوطني لكرة الطائرة رجال، عن منافسيه في بطولة إفريقيا 2023، غدا السبت، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية للعبة.

وقالت اتحادية كرة الطائرة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اليوم الجمعة، إن نظيرتها المصرية، أعلنت بأن: “الإجتماع الفني وإجراء قرعة بطولة الأمم الإفريقية رجال للكرة الطائرة ستجرى يوم السبت 2 سبتمبر 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.”

للإشارة فإن النسخة الـ 24 للبطولة الإفريقية لكرة الطائرة رجال، ستجري بمصر ما بين الـ 2 والـ 14 من شهر سبتمبر القادم.