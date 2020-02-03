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كرة الطائرة.. سيدات المُجمع البترولي يتجاوزن الأهلي البحريني

الرياضة
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كرة الطائرة.. سيدات المُجمع البترولي يتجاوزن الأهلي البحريني
بقلم إسماعيل عشاش

سجلت سيدات المُجمع البترولي فوزا سهلا على نظيرتهن من الأهلي البحريني، في مُنافسة الأندية العربية والمُقامة حاليا في إمارة الشارقة.

بنات الجزائر، فرضن منطقهن وفُزن بسهولة بثلاثية أشواط دون رد، ليدخلوا المُنافسة بكل قوة في إنتظار قادم التحديات التي تنتظرهن.

وعرفت المُباراة حضور حسن خلفان، الأمين العام للإتحاد العربي لكرة الطائرة، والذي ثمن الدور الذي تلعبه الشارقة لدعم الرياضة النسوية.

وشكر قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد، على مُساندتها لهذه الدورة، وجعلها بما وصفه بالأولمبياد النسائي العربي المُصغر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767956

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