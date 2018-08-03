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كرة القدم.. الوجه الآخر للمُهاجرين الأفارقة في الجزائر !

الرياضة
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كرة القدم.. الوجه الآخر للمُهاجرين الأفارقة في الجزائر ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

تشهد العديد من المَلاعب الجوارية عبر الوطن، مقابلات لكرة القدم يُشارك فيها مهاجرون غير شرعيين بشكل منتظم رفقة جزائريين.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع هاته الصورة الجديدة في الأحياء الجزائرية بالإيجاب والإستحسان، ما أكد أن الجزائريين مضيافين.

فيما عمد البعض إلى تنظيم دورات كروية في ملاعب جوارية، وهذا بمُشاركة الأفارقة المتواجدين في الجزائر بصفة غير شرعية.

وهو الأمر الذي يؤكد بداية إندماج المهاجريين في المُجتمع الجزائري، رغم فارق اللغة والدين والتقاليد، لكن الكرة كانت القاسم المشترك.


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