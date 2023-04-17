كرة اليد.. أواسط الخضر ينهون البطولة العربية في المركز الثالث

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد ذكور، البطولة العربية للأواسط، التي جرت وقائعها بتونس، في المركز الثالث.

واحتل شبان الخضر المركز الثالث، عقب فوزهم سهرة أمس، على المنتخب الليبي، بنتيجة 34-23، بقاعة رشيد خوجة بمدينة المهدية التونسية، في مقابلة ترتيبية من أجل المركزين الثالث والرابع من هذه المنافسة العربية.

وعاد اللقب للمنتخب التونسي الذي تفوق على منتخب العربية السعودية بنتيجة (34-25)، ليضيف بذلك اللقب الثالث له في تاريخه بعد دورتي 1998 و2001.

فيما توج الثنائي الجزائري رامي سيدي عيسى ورابح رسيم مداحي بلقب أحسن ظهيرين في هذه البطولة العربية، فيما توج مواطنهما نضال بليدة بلقب أحسن هداف.

يذكر أن البطولة العربية، قد سجلت عودتها للنشاط بعد 9 سنوات من الانقطاع، وتم تنظيمها للمرة الثانية في تونس بعد نسخة 1998.