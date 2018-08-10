كرة اليد الجزائرية تتعرف على منافسيها في البطولة الإفريقية

تعرف أشبال، وأواسط المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، على منافسيهما في البطولة الإفريقية 2018، عقب القرعة التي جرت بكوت ديفوار.

وأوقعت هذه القرعة، أواسط المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب تونس، أنغولا، زامبيا، والفريق الفائز بجائزة الإتحاد الدولي 2018، حسب ما كشفت عنه (و.أ.ج).

أما منتخب الأشبال، فتواجد ضمن المجموعة الثانية، أين سيواجه منتخبات مصر، غينيا، ليبيا، والفريق الفائز بجائزة الإتحاد الدولي 2018.

يذكر أن البطولة الإفريقية لكرة اليد (أواسط، وأشبال)، ستجرى بمدينة مراكش المغربية، انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت المجموعات الأربعة كاملة على النحو التالي:

الأواسط: من 7 إلى 14 سبتمبر 2018

المجموعة1: الجزائر، تونس، انغولا، الفريق الفائز بجائزة الإتحاد الدولي

المجموعة2: مصر،المغرب (البلد المنظم)، الكونغو الديمقراطية، غينيا، سيراليون

الأشبال: من 15 إلى 22 سبتمبر 2018

المجموعة 1: تونس، الكونغو الديمقراطية، المغرب (البلد المنظم)، موريتانيا، زامبيا

المجموعة 2: الجزائر، مصر، غينيا، ليبيا، الفريق الفائز بجائزة الإتحاد الدولي.