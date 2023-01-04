كرة اليد.. الخضر يسقطون وديا أمام تونس

سقط المُنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره التونسي في مواجهة ودية جرت مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 32/30.

المواجهة التي جرت بقاعة المنستير بتونس تُعتبر تحضيرية لبطولة العالم المُقررة بالسويد وبولندا من 12 إلى 29 جانفي.

وكان الشوط الأول من المواجهة قد انتهى بالتعادل 14-14، على أن يتقابل المنتخبان مجددا بعد غد الجمعة.

ويلعب الخضر في الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات قطر وصربيا وألمانيا.