كرة اليد: الخضر يفوزون على إيطاليا ويتأهلون لربع نهائي ألعاب البحر المتوسط

ضمن المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد رجال، التأهل لربع نهائي ألعاب البحر المتوسط 2018، بعد فوزه على منتخب إيطاليا بنتيجة 38-32.

وأنهى المنتخب الجزائري، الشوط الأول من هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الثانية، بنتيجة 18-15، لصالح أشبال المدرب سفيان حيواني.

وجاء فوز الخضر في هذه المباراة، بعد الخسارة التي تلقوها أمام كرواتيا، ليحتلو بذلك المركز الثاني في مجموعتهم الثانية.

وسيلاقي المنتخب الجزائري لكرة اليد، يوم الأربعاء المقبل، نظيره التونسي، في إطار الدور الربع نهائي، من ألعاب البحر المتوسط الجارية فعالياتها بتاراغونا الإسبانية.