كرة اليد.. المنتخب الوطني يتنقل للبحرين للدخول في تربص تحضيري

تنقل المنتخب الوطني لكرة اليد، أمس الثلاثاء، للبحرين للدخول في تربص تحضيري، تحسبا لخوض منافسات الألعاب العربية.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، عبر الفايسبوك، أمس الثلاثاء، فإن الخضر سيخوضون تربصا تحضيريا في العاصمة البحرينية المنامة.

إنطلاقا من تاريخ اليوم الأربعاء لغاية يوم الأحد المقبل، وستتخلل هذا التربص مبارتين وديتين أمام المنتخب البحريني يوم 27 و 29 أفريل.

وأوضح ذات البيان، أن الناخب الوطني لخضر عروش بمساعدة محمود بوعنيق و مدرب الحراس داود عميروش وجهوا الدعوة لـ16 لاعبا.

والتي جاءت على النحو التالي:

عادل بوسمال ، رضا عريب ، مولود بوالريش ، عزيز بوحال ، ريان عبروس،عبد الرفيق هاني بوناب ، محمد أحسن جاب الله ، علي بولحسة ، الحسين سامي بن شيخ.

عبد الله بن مني ، مختار كوري ، ياسين بن مسعود، محمد إيهاب بورويس، أسامة عمروش، نبيل سعدون، محمد لودف

للإشارة، سيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد، منافسة الألعاب العربية، الثالثة عشرة من 5 إلى 15 جويلية المقبل بالجزائر.