كرة اليد.. الناخب الوطني يكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، رابح غربي، عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في كأس العالم لكرة اليد التي ستقام ببولندا والسويد.

المنافسة التي ستنطلق بتاريخ 12 جانفي القادم لغاية 29 من نفس الشهر، والتي يتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الخامسة، رفقة منتخبات قطر، ألمانيا وصربيا.

وسيبدأ الخضر المنافسة بمواجهة المنتخب الصربي، يوم الجمعة 13 جانفي المقبل برسم الجولة الأولى، بعدها مواجهة قطر بتاريخ 15 جانفي.

وثالث مواجهة لدور المجموعات ستكون ضد ألمانيا بتاريخ 17 جانفي المقبل.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، أمس الأحد، فقد جاءت قائمة المنتخب المشاركة في مونديال اليد على النحو التالي: