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الرياضة

كرة اليد.. الناخب الوطني يكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال

بقلم فيصل زيان بوزيان
كرة اليد.. الناخب الوطني يكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال
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أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، رابح غربي، عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في كأس العالم لكرة اليد التي ستقام ببولندا والسويد.

المنافسة التي ستنطلق بتاريخ 12 جانفي القادم لغاية 29 من نفس الشهر، والتي يتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الخامسة، رفقة منتخبات قطر، ألمانيا وصربيا.

وسيبدأ الخضر المنافسة بمواجهة المنتخب الصربي، يوم الجمعة 13 جانفي المقبل برسم الجولة الأولى، بعدها مواجهة قطر بتاريخ 15 جانفي.

وثالث مواجهة لدور المجموعات ستكون ضد ألمانيا بتاريخ 17 جانفي المقبل.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، أمس الأحد، فقد جاءت قائمة المنتخب المشاركة في مونديال اليد على النحو التالي:

Peut être une image de ‎17 personnes et ‎texte qui dit ’‎2023 POLAND HANDBALL قائمة المنتخب الجزائري تشكرابي رضوان مدرب رابح غربي المدرب هلال نور الدین کعباش هشام 18 رضا عریب 77 مسعود بركوس جيلالي سفیان 25 كوري مختار 26 جدید یاسین 17 الرفيق هانی عبدي 87 هشاد داود 7 زهیر نعیم دوشي سامي ملازم وائل حليمة نوري 14 خرموش باستیان 94 عبروس ریان 27 F.A.N.B زموشي يحي 16 خلية الإعلام الإتصال خليفة غضبان عبد القادر 36 الإتحادية الجزائرية لكرة اليد‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/uV2Yt
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