كرة اليد.. بوسبت يسلم درع البطولة لفريق مولودية الجزائر

أشرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مراد بوسبت، اليوم الجمعة، على مراسيم تسليم درع البطولة لنادي مولودية الجزائر.

وسط أجواء احتفالية طبعتها الفرحة والاعتزاز، سواء من طرف أسرة الفريق أو من الجماهير الحاضرة.

بعد إختتام النادي بطولة القسم الوطني الممتاز “ب ” أكابر رجال لكرة اليد في الصدارة، و تحقيق الصعود إلى القسم الممتاز.

وتميّز حفل التتويج بالرسميات والتنظيم الجيد، حيث عبّر رئيس الاتحادية خلال المناسبة عن فخره بالمستوى الذي بلغته البطولة.

مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريق طيلة الموسم، والذي تُوّج في الأخير بتتويج مستحق يفتح أمامه أبواب القسم الأول.