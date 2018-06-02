كرة اليد.. تتويج تاريخي لوفاق عين التوتة بكأس الجمهورية

توج فريق عين التوتة، لكرة اليد (رجال)، بلقب كأس الجمهورية، بعد فوزه سهرة أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعته بشباب برج بوعريريج.

وجاء تتويج نادي عين التوتة، بهذا اللقب، بعد فوزه على شباب برج بوعريريج، بنتيجة 24-22، في نهائي شهد ندية وتنافس كبير.

ورغم أن شباب برج بوعريريج، كان متفوقا في الشوط الأول من هذا النهائي بنتيجة 13-11، إلا أن عين التوتة، تمكن من قلب الموازين لصالحه في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج تاريخي بالنسبة لنادي عين التوتة، باعتباره أول لقب في تاريخ الفريق، بعد بلوغه النهائي في مناسبتين سابقتين (2014 و2017).

في المقابل خرج شباب برج بوعريريج، خالي الوفاض هذا الموسم، بعد تضييعه لقب البطولة قبل أيام قليلة أمام المجمع البترولي، وكأس الجمهورية أمام نادي عين التوتة.