وجهت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، الدعوة للأندية الوطنية لكرة اليد (إناث ورجال)، لحضور سحب قرعة كأس الجمهورية لموسم 2018/2017.

وطالبت الإتحادية من الأندية الوطنية تعيين ممثل عنها، لحضور سحب القرعة المقرر يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ14 مارس الجاري.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد في بيانها، أن حفل سحب القرعة سيتم بمقرها، إنطلاقا من الساعة الثانية زوالا.

يذكر أن المجمّع البترولي هو حامل لقب الطبعة الماضية، في الصنفين إناث ورجال، بعد فوزهم في النهائي على نادي الأبيار ووفاق عين التوتة على التوالي.