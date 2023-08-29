كرة اليد.. شبيبة سكيكدة تتعرف على منافسيها في البطولة الإفريقية للأندية

أسفرت قرعة البطولة الإفريقية لأندية كرة اليد 2023، المقرر إقامتها فى الكونغو برازافيل ما بين الـ 28 سبتمبر والـ 7 أكتوبر، عن وقوع شبية سكيكدة في المجموعة الأولى.

ووضعت القرعة التي جرت فعالياتها أمس الاثنين، بمقر الكونفدرالية الإفريقية للعبة في أبيدجان بكوت ديفوار، ممثل الجزائر في مجموعة تضم كل من والأهلي المصري وجي أس كا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإف إيه بي الكاميروني إلى جانب بي إم سي من الكونغو برازافيل.

وتم تقسيم الأندية الـ 10 المشاركة في البطولة القارية إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأربعة الأوائل عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.