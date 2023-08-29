إعــــلانات
الرياضة

كرة اليد.. شبيبة سكيكدة تتعرف على منافسيها في البطولة الإفريقية للأندية

بقلم محمد.ل
كرة اليد.. شبيبة سكيكدة تتعرف على منافسيها في البطولة الإفريقية للأندية
  • 27
  • 0

أسفرت قرعة البطولة الإفريقية لأندية كرة اليد 2023، المقرر إقامتها فى الكونغو برازافيل ما بين الـ 28 سبتمبر والـ 7 أكتوبر، عن وقوع شبية سكيكدة في المجموعة الأولى.

ووضعت القرعة التي جرت فعالياتها أمس الاثنين، بمقر الكونفدرالية الإفريقية للعبة في أبيدجان بكوت ديفوار، ممثل الجزائر في مجموعة تضم كل من والأهلي المصري وجي أس كا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإف إيه بي الكاميروني إلى جانب بي إم سي من الكونغو برازافيل.

وتم تقسيم الأندية الـ 10 المشاركة في البطولة القارية إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأربعة الأوائل عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.Peut être une image de texte qui dit ’1973-2023 5 CAHU ans 44ÈME CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUB CHAMPIONS HOMMES GROUPEA AL AHLY GROUPE B ZAMALEK JSK FAP RED STAR BMC A. NZIKO JSE SKIDA PETRO SPORT ADJIDJA HBC CAB’

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/PCqoI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر