كرة اليد.. هذه هي مجموعة الخضر في طريق بلوغ “أولمبياد باريس”

يرتقب أن يلعب المنتخب الوطني لكرة اليد، دورة تصفوية شهر أفريل المقبل، مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما أنهى البطولة الإفريقية في الوصافة.

وانهزم الخضر لكرة اليد، أمس السبت، أمام منتخب مصر، بنتيجة 29-21، ليحسم الفراعنة التأشيرة الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، بينما يتعين على أشبال فاروق دهيلي، المشاركة في دورة تأهيلية.

وسيقام ملحق التأهل إلى أولمبياد باريس على 3 مجموعات في 3 دول مختلفة. وهي المجر وإسبانيا وألمانيا لتحديد 6 منتخبات متأهلة للأولمبياد خلال شهر أفريل المقبل.

وتضم كل مجموعة 4 منتخبات يصعد منها منتخبان (الأول والوصيف) عن كل مجموعة إلى أولمبياد باريس مباشرة.

وتتواجد اليد الجزائرية. في المجموعة الثانية. إلى جانب كل من النمسا ثامن أوروبا. وكرواتيا تاسع العالم، والخاسر من مواجهة اليوم المرتقبة بين السويد وألمانيا (مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أوروبا والمؤهل مباشرة إلى الأولمبياد).

بينما تضم المجموعة الأولى، منتخب إسبانيا ثالث العالم إلى جانب البحرين وصيف آسيا. وسلوفينيا عاشر العالم، والبرازيل وصيف أمريكا الجنوبية.

في حين تضم المجموعة الثالثة لهذا الملحق المؤهل إلى “أولمبياد باريس 2024” كل من منتخبات تونس ثالث إفريقيا، والنرويج سادس العالم. والمجر ثامن العالم، والبرتغال سابع أوروبا.