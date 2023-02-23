كرة نارية في سماء الإمارات.. مركز الفلك الدولي يكشف تفاصيلها

أوضح مركز الفلك الدولي في تغريدة له على تويتر تفاصيل الكرة النارية التي شوهدت في سماء الإمارات صباح أمس الأربعاء.

وقال مركز الفلك الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن الكرة النارية. التي شوهدت في سماء الإمارات. بدأت ملاحظتها. عندما كانت فوق منطقة رماح. على ارتفاع 80 كم. بسرعة 21 كم في الثانية”.

وتابع مركز الفلك الدولي “واتجهت شمالا واستمرت بالإنخفاض، إلى أن وصلت منطقة سويحان، على ارتفاع 65 كم. وكانت بلمعان من القدر سالب 6.5. يقدر قطرها بأقل من 10 سم”، حسب قوله.