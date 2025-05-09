كرة اليد.. مولودية برج بوعريريج تتوج بكأس “السوبر”

توج فريق مولودية برج بوعريريج بالكأس الممتازة (السوبر) لكرة اليد، بعد فوزه، اليوم الجمعة، على حساب فريق شبيبة أمل سكيكدة.

وحقق المدرب هشام بودرالي ولاعبوه لقباً جديداً لمدينة برج بوعريريج، ليصبح في رصيد الفريق ثلاثة ألقاب تاريخياً.

وفاز فريق مولودية برج بوعريريج في مباراة نهائي “السوبر” على حساب شبيبة أمل سكيكدة بنتيجة 18 مقابل 15.

وهنأت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد الفريق بتحقيقه هذا الإنجاز الكبير.