كرة الريشة.. المنتخب الوطني بطلًا لإفريقيا للمرة الخامسة على التوالي

واصلت الجزائر تأكيد هيمنتها على رياضة كرة الريشة (البادمنتون)، بعد تتويجها بلقب بطولة إفريقيا للأمم للمرة الخامسة توالياً، في النسخة التي احتضنتها مدينة غابورون ببوتسوانا.

وجاء هذا التتويج ليكرّس سيطرة جزائرية مطلقة امتدت لما يقارب 10 سنوات، بعد ألقاب متتالية في نسخ بطولة إفريقيا 2018 و2020 و2022 و2024 و2026.

وفي بيان للاتحاد الجزائري لكرة الريشة، أكد اللاعبون والطاقم الفني أن هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل قاعدي متواصل، واستقرار فني، وبرنامج تحضيري محكم جعل المنتخب الوطني يحافظ على مستواه العالي جيلاً بعد جيل.

ويمنح هذا اللقب القاري الجزائر بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس توماس 2026، المقررة بمدينة هورسينس الدنماركية خلال الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 3 ماي 2026، ما يمثل فرصة ثمينة لإبراز تطور كرة الريشة الجزائرية على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد انطلاقة قوية للرياضة الجزائرية في سنة 2026، خاصة بعد النجاحات المحققة في البطولة العربية بالقاهرة. حيث حصدت الجزائر 9 ميداليات، ما يعكس ديناميكية إيجابية ومستقبلًا واعدًا لتنس الريشة في الجزائر.