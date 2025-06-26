كرة اليد.. الجزائر تُقصى من نصف نهائي كأس الرئيس U21

انهزم المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، اليوم الخميس، أمام نظيره الصربي بنتيجة (25-34)، في إطار نصف نهائي البطولة العالمية لكرة اليد لأقل من 21 سنة - بولندا 2025 “كأس الرئيس”.

وذلك في مباراة أظهرت الفوارق البدنية والفنية بين الفريقين، رغم المجهود الكبير الذي بذله أشبال “الخُضر”.

المنتخب الوطني دخل اللقاء بحماس ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية بعد خروجه من سباق المنافسة على الأدوار المتقدمة.

وقدّم أداءً مشجعًا خلال الشوط الأول، رغم التفوق النسبي لصربيا. إلا أن الخبرة الأوروبية والجاهزية البدنية لعناصر الخصم رجّحت كفتهم بشكل واضح في الشوط الثاني. حيث وسّعوا الفارق تدريجيًا إلى 9 أهداف.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة اليد “U21″ تحول للمشاركة في كأس الرئيس لـ”مونديال” بولندا. بعد تعرضه لهزيمتين في دور المجموعات أمام كل من البرتغال (21-33) وكرواتيا (24-35). مقابل فوز وحيد أمام كندا بنتيجة (33-20). وحققوا فوزا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. بنتيجة (26-20)، في أولى مبارياتهم ضمن منافسة “كأس الرئيس”، وتعادلوا أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 24 مقابل 24.