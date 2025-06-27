كرة اليد U21: المنتخب الوطني يُنهي مشاركته في بطولة العالم في المركز العشرين

أنهى المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 21 سنة مشواره في البطولة العالمية المقامة في بولندا 2025 في المركز العشرين.

وذلك بعدما انهزم أمام نظيره البولندي بنتيجة 19-34 في المباراة الترتيبية التي جمعت المنتخبين، اليوم الجمعة، ضمن تحديد المراكز من 17 إلى 20.

وعرفت المواجهة تفوقًا واضحًا للمنتخب البولندي الذي سيطر على مجريات اللقاء منذ بدايته، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور. بالإضافة إلى الفارق البدني والخبرة الفنية مقارنة بنظرائه الجزائريين الذين حاولوا تقليص الفارق في بعض الفترات، دون أن ينجحوا في مجاراة نسَق المنافس.

ورغم هذه الخسارة، إلا أن المشاركة الجزائرية تميزت بروح قتالية لدى اللاعبين الشباب. الذين كسبوا خبرة دولية مهمة خلال مواجهاتهم مع مدارس كروية قوية على غرار كندا. كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمثل مكسبًا للمستقبل القريب.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة اليد “U21″ تحوّل للمشاركة في كأس الرئيس لـ”مونديال” بولندا. بعد تعرضه لهزيمتين في دور المجموعات أمام كل من البرتغال (21-33) وكرواتيا (24-35). مقابل فوز وحيد أمام كندا بنتيجة (33-20).

كما حققوا فوزا أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (26-20)، في أولى مبارياتهم ضمن منافسة “كأس الرئيس”. وتعادلوا أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 24 مقابل 24، بعدها انهزم المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، أمس الخميس، أمام نظيره الصربي بنتيجة (25-34)، في إطار نصف نهائي كأس الرئيس.