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الرياضة

كرشاي :”قررت الرحيل وأتمنى عودة الحمراوة إلى منصة الألقاب”

بقلم عزيز طالبي
كرشاي :”قررت الرحيل وأتمنى عودة الحمراوة إلى منصة الألقاب”
كرشاي
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أكد حارس مولودية وهران بشير كرشاي فسخ  عقده مع الإدارة بالتراضي، اليوم الخميس، بعد اتخذا قرار الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بشير كرشاي في تصريح له للموقع الرسمي للفريق “فسخت عقدي مع مولودية وهران بالتراضي بعد تجربة فاقت 10 سنوات، أشكر الإدارة التس هلت لي طريقة الرحيل”.

كما أضاف كرشاي “أتمنى من اعماق قلبي أن يعود الفريق إلى الواجهة، و أطلب من الجمهور أن يسانده في السراء و الضراء، لأنه لا يوجد فريق دون جمهور”.

وختم حارس الحمراوة “أتمنى أن نشاهد مولودية وهران في منصات التتويجات مستقبلا”.

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