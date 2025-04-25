كرم الضيافة يلتقي بأصالة التراث.. استقبال مميّز لبعثة نهضة بركان في قسنطينة

حلّت بعثة نادي نهضة بركان المغربي، اليوم الجمعة، بمطار محمد بوضياف بقسنطينة، تحسبا لمواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب الشهيد حملاوي، هذا الأحد، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

و حظيت بعثة نادي نهضة بركان المغربي، مساء اليوم، باستقبال مميز عند وصولها إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة.

وجسّد الاستقبال الذي نظمه مسؤولو النادي القسنطيني والسلطات المحلية بالمطار، قبل تنقل الفريق إلى مقر إقامته، جسّد أروع صور الضيافة الجزائرية الأصيلة.

إذ استُقبلت بعثة فريق نهضة بركان على أنغام الفولكلور المحلي. وسط أجواء احتفالية. زيّنها تقديم التمر والحليب والورود، في تقليد يعكس عراقة الثقافة الجزائرية.