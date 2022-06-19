كرهت عملي بسبب استفزازات زميلتي

السلام عليكم ورحمة الله، وبعد: أنا فتاة عاملة في مؤسسة خاصة منذ حوالي خمس سنوات، لي علاقة طيبة مع كل الزملاء، وحتى مع المسؤولين، والحمد لله الكل يشهد لي بحسن السيرة، والانضباط والإتقان، تحصلت منذ سنتين على ترقية، وغيرت القسم، لكن فرحتي لم تكتمل، فقد وجدت نفسي مع زميلة جديدة لا تتوقف عن إثارة المشاكل، وخلق أسباب الشجار، رأيت منها الكثير وتحملت منها الأكثر، افتراءات، مؤامرات، فقد سببت لي العديد من المشاكل مع رئيسي في العمل، وتعرضت لعقوبات، لتأتي بالمقابل وتظهر هي الوجه الملائكي وتحاول إقناعي أنها تحبني وتحب لي الخير.

كرهت عملي بسبب استفزازات زميلتي

سيدتي، صدقيني إن قلت لك أنها استطاعت أن تؤثر على نفسيتي، كل يوم تنتابني أفكار الاستسلام وترك العمل، لكن حين أفكر في حاجتي لهذا المنصب أتراجع، وأحاول يوميا مسايرتها، فالعمل بالنسبة لي صار معركة لابد أن أخوضها يوميا بنجاح، لكن إلى متى..؟ ساعدني وأرشديني كيف أتصرف معها..؟ فأنا حقا متعبة.

سوسن من الشرق

الـــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله، حبيبتي سوسن، مشكورة جدا على رسالتك، والثقة التي وضعتها فينا، سنرد عليك ونتمنى من الله التوفيق في ذلك.

حبيبتي الحياة برمتها معركة، ليس العمل فقط، وهذا يحتاج منها أولا وقبل كل شيء تفويض الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ثم النفس الطويل والصبر الجميل والحكمة في التعامل مع هكذا نوع من الناس.

كرهت عملي

إياك حبيبتي أن تفكري في الاستسلام، ففي ذلك المكان أو في مكان آخر تأكدي أنك ستصادفين نفس الأشخاص الذي يعرفون باسم أعداء النجاح، يتربصون للأشخاص الأكُفاء حتى لا يلمع بريقهم، لذا تريثي في اتخاذ القرارات حتى لا تشرعي بالندم لاحقا، وهدئي من روعك، حتى تتمكنين من التفكير برزانة أكثر، لأن الغضب سيخلط حساباتك، ويؤثر على مردودك المهني، بل وحتى على صحة جسدك،

كرهت عملي بسبب استفزازات زميلتي

كما أنصحك حاليا بأخذ فترة راحة أو إجازة إن أمكن حتى تعيدين ترتيب أفكارك، وتجديد النفس، لتغيير الأفكار السلبية، وخيبة الأمل بأفكار إيجابية، ثم حاولي أن تتحدثي إليها، وأن تكوني أمثر مرونة معها، ربما تفهمين سبب أسلوبها معك، وحينها تجدين الحلول المناسبة لتفادي أي أذى منها، ثم إياك أن تظهري ضعفك أمامها، أو تشعريها بأن ما فعلته أثر فيك أو في عملك شيئا.

أنت فتاة طيبة وذكية ومثابرة، ولابد أن تجدي حلا لهذه الزميلة بالتألق أكثر لا بالاستسلام، تذكري هذا الكلام كلما شعرتي بالضعف، والله ولي التوفيق أخيتي.