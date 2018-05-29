كرواتيا ترفض تسليم قاتل الزواري إلى تونس

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كرواتيا ترفض تسليم قاتل الزواري إلى تونس من الأرشيف
بقلم خ.صديق

قررت المحكمة العليا في كرواتيا اليوم الاثنين رفض تسليم مواطن بوسني للسلطات التونسية متورط باغتيال مهندس الطيران التونسي، محمد الزواري.

وقال بيان صدر عن المحكمة الكرواتية بهذه القضية:” ما من شك أن المشتبه به متهم بواحدة من أسوأ الجرائم،

لكن عندما يكون هناك خطر بإدانته والحكم عليه بالإعدام فلا يمكن السماح بتسليمه”،

مشيرا إلى أن تونس لم تقدم ضمانات تفيد بأن البوسني المعتقل لن يتعرض لعقوبة الإعدام إذا تم تسليمه.

وقد اغتيل محمد الزواري، في ديسمبر 2016 قرب مدينة صفاقس التونسية بعد تعرضه لعملية اغتيال بإطلاق النار عليه.

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