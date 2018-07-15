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كرواتيا تسعى لدخول التاريخ وفرنسا عينها على الثانية

الرياضة
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كرواتيا تسعى لدخول التاريخ وفرنسا عينها على الثانية
بقلم كريم.تيغرمت

يسعى المنتخب الكرواتي، تسجيل اسمه ضمن الكبار، من خلال الفوز بنهائي كأس العالم 2018، أمام منتخب فرنسا الطامح للقب الثاني.

ويهدف المنتخب الكرواتي عدم تضييع فرصة بلوغه نهائي كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، واستغلا الفرصة للتويج باللقب.

وسيصدم حلم كرواتيا، بطموح منتخب فرنسا، الساعي لإحراز كأس العالم لثاني مرة في تاريخ الديكة، بجيل جديد من النجوم.

ويعتمد منتخب فرنسا في هذه المباراة، على نجمه المتألق في هذا المونديال، كليان مبابي، للظفر باللقب، بينما يعلق الكرواتيون آمالهم على النجم لوكا مودريتش.

يذكر أن المباراة النهائية لكأس العالم 2018، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا، وفرنسا، ستلعب عشية اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا.


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