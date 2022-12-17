كرواتيا تنال المركز الثالث في المونديال بعد الإطاحة بالمغرب

تمكّن منتخب كرواتيا من الفوز على المغرب بثنائية مقابل واحد في منافسة المونديال على المركز الثالث بملعب “الخليفة الدولي”.

و تمكن المنتخب الكرواتي من احراز الهدف الاول عن طريق غفارديول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل منتخب المغرب عن طريق المدافع داري.

ليعود مجدّدا منتخب كرواتيا ويحسم المباراة عن طريق اورسيتيش في الدقيقة 42 من الشوط الاول.

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