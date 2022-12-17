كرواتيا تنهي الشوط الأول لصالحها في مواجهة المغرب

حسم المنتخب الكرواتي الشوط الاول من المباراة الترتيبية لمونديال قطر 2022، لصالحه، بنتيجة هدفين لهدفـ أمام منتخب المغرب.

وتمكن منتخب كرواتيا من افتتاح باب التسجيل مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة السابعة من هذا الشوط الاول عن طريق اللاعب جيفارديلو.

كما جاء رد المنتخب المغربي سريعا، عن طريق اللاعب أشرف داري، الذي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة التاسعة.

اندفاع المنتخب الكرواتي، مكنه من إضافة الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول عن طريق اللاعب أورسيتش.