كرواتيا تُبدي استعدادها للشراكة مع الجزائر بمجال النقل البحري

استقبل وزير النقل لزهر هاني، اليوم الإثنين، سفير كرواتيا لدى الجزائر، Ilija Zelalic.

وحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان، سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في مجال النقل بشتى أنواعه.

وبهذه المناسبة، ذكر وزير النقل بالعلاقات المتينة والنوعية بين الجزائر و كرواتيا.

وعبر لزهر هاني، عن رغبة الجزائر في الاستفادة من خبرة كرواتيا في مجال بناء السفن وصيانتها، والموانئ التجارية والترفيهية وتكوين العنصر البشري.

ودعا الوزير، الشركات والمؤسسات الكرواتية للمشاركة في مختلف المناقصات الدولية التي تطرحها الجزائر الخاصة بقطاع النقل.

ومن جانبه، عبر سفير كرواتيا بالجزائر، عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مبديا استعداد بلاده لترقية مستوى الشراكة مع الجزائر، في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص مجال النقل البحري.

وكذا استغلال الموانئ التي تتمتع كرواتيا بخبرة كبيرة فيها، زيادة عن تكوين العنصر البشري والطواقم البحرية عبر أحدث التقنيات المعمول بها دوليا.