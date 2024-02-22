كروس يعلن تراجعه عن الاعتزال وعودته لمنتخب ألمانيا

قرر النجم توني كروس، لاعب ريال مدريد، الإسباني، تراجعه عن قرار اعتزال اللعب دوليا، وعودته للمشاركة مجددا مع منتخب بلده ألمانيا.

وأعلن توني كروس، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “سألعب لمنتخب ألمانيا مرة أخرى في شهر مارس”.

كما أوضح: “المدرب طلب مني ذلك، وأنا في حالة مزاجية جيدة، ومتأكد بأن هذا المنتخب قادر على صنع أشياء استثنائية في يورو 2024”.

يذكر أن توني كروس، كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد يورو 2020، للتركيز على أدائه مع ريال مدريد في سنواته الأخيرة قبل الاعتزال النهائي.