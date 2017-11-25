كروش: “أحلم بإرتداء قميص الخضر”

عبر اللاعب الفرانكو جزائري رضوان كروش، الناشط في فريق “باريس أفسي” من الدرجة الثانية الفرنسية عن حلمه بإرتداء قميص الخضر.

و قال: “الوالدين من الجزائر، زرت “البلاد” أكثر من مرة، أنا مُتعلق كثيرا بها، وبالمنتخب الذي أتابعه منذ مدة طويلة “.

تابع كروش حديثه خلال نزوله ضيفا على حصة “c’est vous l’expert ” على موقع “لاغازيت دو فناك” الجزائري..

“الجزائر؟ نعم.. أحلم بإرتداء قميص المنتخب الوطني، لكن علي العمل أكثر من أجل تلقي إستدعاء الناخب رابح ماجر”.

وتألق وسط الميدان صاحب 23 سنة، هذا الموسم بتوقيعه 3 أهداف وشارك أساسيا في 14 مباراة من أصل 15.