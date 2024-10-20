كروم: “فوزنا أمام شبيبة القبائل جاء في الوقت المناسب”

ثمّن مدافع مولودية وهران، أحمد كروم، الفوز الذي حققه مع فريقه، أمس السبت، على حساب ضيفهم شبيبة القبائل، ضمن الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.

وصرّح كروم، عقب فوزهم بهذا اللقاء بثنائية دون رد: “فوزنا أمام شبيبة القبائل جاء في الوقت المناسب”.

كما أضاف: “عملنا طيلة أسبوع كامل، وكنا بحاجة ماسة لهذا الفوز، وتمكنا من تحقيق ذلك بفضل تعليمات المدرب، والطاقم الفني”.

وتابع أحمد كروم: “سعداء بمنح فرحة هذا الفوز لأنصارنا، ونأمل في اسعادهم في المباريات المقبلة أيضا، ليعود فريق مولودية وهران لسابق عهده”.